Ekimde en fazla erkek kazağının fiyatı arttı, limonunki düştü

TÜİK'in tüketici ekim ayı fiyatlarını açıklamasının ardından, gözler enflasyon hesaplarında dikkate alınan listedeki, geçen ay en çok pahalanan ve ucuzlayan ürünlere çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 38,58 ile erkek kazağında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 30,94 ile limon oldu.

KADIN HIRKASI FİYATI EN ÇOK ARTAN İKİNCİ ÜRÜN OLDU

TÜİK verilerine göre, ekimde fiyat artışında erkek kazağını yüzde 30,77 ile kadın için hırka, yüzde 26,34 ile kabak izledi.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 22,31 ile salatalık, yüzde 20,88 ile kadın için pardösü, yüzde 19,83 ile kadın için bot, yüzde 19,68 ile kavun, yüzde 16,74 ile yumurta, yüzde 16,24 ile kuru soğan, yüzde 16,05 ile taze fasulye ve yüzde 12,76 ile kadın için ceket oldu.

EKİMDE EN FAZLA LİMON UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti.

Bunu yüzde 24,43 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,18 ile patlıcan, yüzde 12,49 ile elma, yüzde 8,08 ile havuç, yüzde 3,94 ile Antep fıstığı, yüzde 3,87 ile dereotu ve yüzde 2,61 ile yer fıstığı izledi.