Emeklinin bayram ikramiyesi siber dolandırıcıların hedefinde

DHA

Dolandırıcılar tarafından bazı emeklilere, bayram ikramiyelerinin tanımlandığına ilişkin, altında 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' ibaresi bulunan mesaj gönderildi.

Dolandırıcılar, vatandaşa gönderdiği linkler üzerinden cep telefonlarına sızarak kişisel veri ve banka hesaplarına erişmeyi amaçlıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu SMS'ler bakanlığımız tarafından gönderilmemiş olup, ikramiyelerin hesaplara yatırıldığına ilişkin vatandaşları SMS üzerinden bilgilendirme gibi bir uygulamamız bulunmamaktadır." denildi.

"BÜTÜN HESAP VERİLERİNİ KOPYALIYORLAR"

Adli Bilişim Uzmanı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bayramı fırsat bilen siber dolandırıcıların, yine vatandaşları tuzaklarına düşürmek için çalıştığını söyleyerek, uyarılarda bulundu. Kırık, "Özellikle belli devlet kurumlarının, kuruluşlarının, bankaların isimlerini kullanarak vatandaşlara SMS gönderiyorlar. Vatandaşın bu SMS‘teki linki tıklamasıyla birlikte tuzağa düşürmüş oluyorlar.

Bayram ikramiyelerinin ödenmesini fırsat bilen siber dolandırıcılar, hem e-Devlet verilerini ele geçirmek, hem de banka hesaplarına girip, hesapları boşaltmak amacıyla özellikle emekli vatandaşlarımıza bu mesajları göndermiş oluyorlar. Aslına bakarsanız bu oltalama saldırısı oluyor. Zira vatandaşlarımız linki tıklamalarıyla birlikte ya bir casus yazılım cihazlarına iniyor ya da sahte klonlanmış sitelere yönlendirilmiş oluyorlar.

Genelde sahte e-Devlet ve sahte banka sitelerine yönlendirme işlemi gerçekleştiriliyor. Burada vatandaşlarımız, e-Devlet için TC kimlik numaralarını ve şifrelerini yazmaları ile birlikte dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Çünkü arka planda siber dolandırıcılar bu bilgileri ele geçiriyorlar. Daha sonraki süreçte vatandaşların e-Devlet hesaplarına erişim sağlayabiliyorlar. Bütün hesaplarını verilerini ve bilgilerini kopyalayıp onlar adına her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorlar." dedi.