Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Aralık’ta piyasalarda son durum

- Bugün TÜİK, kasım ayı enflasyon verisini açıklayacak.
- Veri öncesinde döviz ve altın fiyatlarında hafif artışlar yaşandı.
- Ons altın, gram altın ve döviz kurları mevcut değerlerinde işlem görüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da kasım ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.
Son dönemde tekrar yükseliş seyrine geçen ons altın, 4 bin 218 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram atın: 5 bin 756 lira
Çeyrek altın: 9 bin 762 lira
Cumhuriyet altını: 39 bin 777 lira
Tam altın: 39 bin 51 lira
Yarım altın: 19 bin 524 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 42,4744 lira
Euro: 49,5097 lira
Sterlin: 56,3034 lira