Abone ol: Google News

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Aralık’ta piyasalarda son durum

Bugün TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak. Veri öncesinde, döviz kurunda ve altında sınırla artışlar yaşanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 08:34
Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Aralık’ta piyasalarda son durum
  • Bugün TÜİK, kasım ayı enflasyon verisini açıklayacak.
  • Veri öncesinde döviz ve altın fiyatlarında hafif artışlar yaşandı.
  • Ons altın, gram altın ve döviz kurları mevcut değerlerinde işlem görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da kasım ayı enflasyon verisi aktarılacak. 

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

Son dönemde tekrar yükseliş seyrine geçen ons altın, 4 bin 218 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram atın: 5 bin 756 lira

Çeyrek altın: 9 bin 762 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 777 lira

Tam altın: 39 bin 51 lira

Yarım altın: 19 bin 524 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 42,4744 lira

Euro: 49,5097 lira

Sterlin: 56,3034 lira

Ekonomi Haberleri