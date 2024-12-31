Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri artırıldı

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2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti.

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırıldı.

ÜCRET VE GELİRLERİN BİR KISMI VERGİ DIŞI

Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli vatandaşların gelirlerinin bir kısmı, engellilik indirimi yoluyla vergi dışı bırakıldı.

YENİ İNDİRİM TUTARLARI

Engellilik derecesine göre, aylık 1.700 lira olan indirim tutarı 2 bin 400 liraya çıkarıldı.

4 bin lira olan indirim tutar 5 bin 700 liraya çıkarıldı.

6 bin 900 lira olan indirim tutarları 9 bin 900 liraya çıkarıldı.

ÖTV İSTİSNASI

Ayrıca 2024 yılında 1 milyon 591 bin 200 TL olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseltildi.