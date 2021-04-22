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    Geçici iş göremezlik ödeneğinde dikkate alınan dönem uzatıldı

    Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılacak.
    • AA
    • 22.04.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:05
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    Geçici iş göremezlik ödeneğinde dikkate alınan dönem uzatıldı

    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kapsamında iş göremezlik ödeneğinde hesaplanan sürenin uzatılması yer aldı.

    SÜRE 3 AYDAN, 12 AYA ÇIKTI

    Buna göre kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılacağı bildirildi.

    İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.

    Geçici iş göremezlik ödeneğinde dikkate alınan dönem uzatıldı #1

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