Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Enflasyonda hızlı gerileme devam edecek Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisinin ardından enflasyondaki gerilemenin devam etmesinin beklendiğine değildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla kararlı mücadelenin sonucu olan hızlı gerilemenin, gelecek aylarda da devam etmesinin belkelndiğini belirten bir mesaj paylaştı.

Bakan Nebati, yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere inmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisanda yüzde 2,39 artış kaydettiğini ve yıllık enflasyonun üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilediğini belirten Nebati, mesajında şu bilgileri aktardı:

"Geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan enflasyonda 42 puanlık düşüş sağlandı"

Bu gerçekleşmeyle birlikte geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk.

"Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 52,11'e geriledi"

Nebati, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydettiğine ve yıllık bazda yüzde 52,11'e gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Böylece, geçtiğimiz yıl ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir. Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir. Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıplarıyla boğuşurken bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz.

"Gerileme önümüzdeki aylarda devam edecek"

Enflasyonla kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz.