İngiltere, enflasyonu yüzde 2,9'a düşürmek için plan yaptı İngiltere enflasyonla mücadele ederken, fiyat uçurumlarının nedeni olan alanlarda önlemler almaya karar verdi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz hükümetinin “Bahar Dönemi” bütçesine ilişkin konuşmasında, son aylarda yüksek enflasyonun ekonomideki sorunların temelini oluşturduğunu belirterek, dile getirdiği yöntemlerle enflasyonun 2023 sonunda 10,7'den 2,9'a düşürüleceğini kaydetti.

Jeremy Hunt'a göre bu yöntemlerle ekonomi daralabilir ama iki kez daralmayacağı için İngiliz ekonomisi teknik resesyona girmeyecek.

"Enerji şirketleri yoluyla yapılan devlet desteği devam edecek"

Bakan Hunt, İngiliz hükümetinin “Bahar Dönemi” bütçesine ilişkin olarak parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetinin hane halkının faturalarının azaltılması için enerji şirketleri yoluyla yapılan devlet desteğinin devam ettirileceğini belirtti.

"Üç ay boyunca hane halkının enerji faturaları yıllık 2 bin 500 sterlin seviyesinde tutulacak"

Hunt, gelecek üç ay boyunca hane halkının enerji faturalarının yıllık 2 bin 500 sterlin seviyesinde tutulacağını kaydetti.

Ekonomi bu yıl sonunda yüzde 0,2 daralabilir

Bakan Hunt, konuşmasında Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin (OBR) tahminlerine göre ekonominin bu yıl sonunda yüzde 0,2 daralabileceğini fakat buna rağmen ekonominin iki çeyrek peş peşe daralmayacağını, böylece ülke ekonomisinin teknik resesyona girmeyeceğini belirtti.

"2023 sonunda yüzde 10,7'den 2,9'a düşürülebilir"

Son aylarda yüksek enflasyonun ekonomideki sorunların temelini oluşturduğunu belirten Hunt, OBR’nin tahminlerine göre enflasyonun 2023 sonunda yüzde 10,7'den 2,9'a düşürüleceğini kaydetti.

"İntiharların azaltılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına kaynak ayrılacak"

Bakan Hunt, ülkede intiharların azaltılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına gelecek iki yıl için 10 milyon sterlin, diğer tüm sivil toplum kuruluşlarına ise 100 milyon sterlin kaynak tesis edileceğini söyledi.

"İkinci en büyük öncelik kamu borcunun azaltılması"

Hunt, İngiliz hükümetinin enflasyonun düşürülmesinin ardından ikinci en büyük önceliğinin kamu borcunun azaltılması olduğunu belirterek, hükümetin toplam kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının gelecek yıl yüzde 92,4’e düşürülmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

"Yakıt vergisi 12 ay boyunca sabit tutulacak"

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, yakıt vergisinin ise gelecek 12 ay boyunca sabit tutulacağını belirterek, pubların da daha az vergi ödeyeceğini söyledi.

"Savunma bütçesi 11 milyar sterlin artırıldı"

İngiltere’nin gelecek 5 yıl için savunma bütçesinin 11 milyar sterlin artırıldığını hatırlatan Bakan Hunt, böylece ülkenin savunma bütçesinin toplam GSYH içerisindeki payının 2025 yılında yüzde 2,25'e ulaşacağını kaydetti. Bakan Hunt, bu oranın en kısa zamanda yüzde 2,5’e çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti.

"Yüzde 19 yerine 25 seviyesinde kurumlar vergisi"

Bakan Hunt, yılda 250 bin sterlinin üzerinde geliri olan şirketlerin nisan ayından itibaren yüzde 19 yerine 25 seviyesinde kurumlar vergisi ödeyeceğini söyledi.

"Şirketlerin yaklaşık yüzde 10'unun kurumlar vergisi artacak"

Bakan, ülkedeki şirketlerin yaklaşık yüzde 10’unun yüzde 25 bandında kurumlar vergisi ödemesinin tahmin edildiğine dikkati çekti.

"Nükleer enerji yatırımcıları kamu teşviklerinden faydalanabilecek"

Hunt konuşmasında, nükleer enerji yatırımlarının yenilenebilir enerji yatırımları gibi “çevresel olarak sürdürülebilir” yatırımlar olarak tanımlanacağını, bu şekilde nükleer enerji alanında da yatırımcıların kamu teşviklerinden faydalanabileceğinin altını çizdi.