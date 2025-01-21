İnsansız hava araçlarına karşı geliştirilen TRAKON ava hazır

İHA

İnsansız hava taşıtları (İHA) günümüzde bir tehdit unsuru oldu.

İnsansız hava ve deniz araçlarına karşı tedbir amaçlı geliştirilen TRAKON denendi.

UNIROBOTICS’in geliştirdiği İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi’nin (C-UAS) testleri başarıyla tamamlandı.

YENİ GELİŞTİRİLEN SİSTEM İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA KARŞI ETKİLİ

CANİK’in de bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, sahip oldukları yetenekleri birleştirerek insansız hava araçlarına karşı etkili bir karşı tedbir sistemi geliştirdi.

UZAKTAN KUMANDALI TEKNOLOJİLER

Grup bünyesinde uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), robotik teknolojiler, otonom sistemler ve elektro-mekanik çözümler üzerine yoğunlaşan UNIROBOTICS’in bir süredir üzerinde çalıştığı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi’nin (C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems)) testleri başarıyla tamamlandı.

AĞIR MAKİNELİ TÜFEK

CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeği ile donatılan TRAKON UKSS, özellikle C-UAS operasyonları kapsamında savunma yeteneklerini artırmak üzere tasarlandı.

Ortaya çıkan ileri teknoloji ürünü, kara ve deniz görevleri için kritik bir çözüm sunarak, farklı tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyor.

RADAR ENTEGRASYONLARI DEVREYE GEÇİYOR

TRAKON, radar entegrasyonu sayesinde, farklı tiplerdeki drone tehditlerini etkisiz hale getirme kapasitesini başarılı bir şekilde ortaya koydu ve bu alandaki üstünlüğünü sergiledi.

Farklı Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanan TRAKON, otomatik hedef takibi, angajman planlama ve gelişmiş atış kontrol sistemi gibi ileri yetenekler sunarak operasyonel esnekliği ve etkinliği artırıyor. Bu özellikler, sistemin dinamik ve karmaşık ortamlarda hızlı ve hassas yanıt vermesini sağlıyor.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA KARŞI GELİŞTİRİLDİ"

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin açıklamasında, dünyada göz ardı edilemeyecek bir tehdit haline gelen insansız hava araçlarına karşı geliştirilen C-UAS çözümünün, TRAKON UKSS ile etkili şekilde çalıştığını söyledi.

İHTİYAÇLARA GÖRE ÜRETİM

İnsansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme kapasitesini başarıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Baç, ürünle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Çözümlerimizi geliştirirken muharebe sahasındaki son kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkatle dinliyor ve bu ihtiyaçları yakından takip ederek yenilikçi çözümler üretiyoruz. UNIROBOTICS ve CANiK’in grup bünyesindeki yetkinlikleri birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, dünyanın en düşük dağılımına sahip 12.7x99 milimetre ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ile donatılmış TRAKON UKSS, üstün stabilizasyon, atış kontrol sistemi ve elektro-optik altyapısı ile tüm rakiplerine karşı ciddi bir fark oluşturmaktadır.