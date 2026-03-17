İran'daki savaş, plastik sektöründe maliyetleri yüzde 60 artırdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, plastik ve ambalaj sektöründe maliyetleri yukarı çekti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, plastik üretiminde kullanılan petrokimya hammaddelerinin fiyatlarına yansıdı.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, sektörün hammadde krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Plastik ve ambalaj sanayisinde maliyetler yaklaşık yüzde 60 arttı ve tedarik sıkıntıları sanayiciyi zorluyor” dedi.

TÜKETİCİ FİYATLARINA YANSIYACAK

Eroğlu, artan maliyetlerin günlük tüketimdeki pet şişe su, ambalajlı gıda ve benzeri ürünlere de yansıyacağını belirtti: “Günlük tükettiğimiz ürünlerin ambalaj fiyatında yüzde 25-30 civarında artışlar meydana geldi. Tüketiciler bu artışı doğrudan hissedecek”

KAMU DESTEĞİ TALEBİ

Sanayiciler, fiyat artışlarının iç piyasada tüketiciye yansımaması için kamu desteklerinin artırılmasını ve kamu ihalelerinde maliyet artışlarının dikkate alınmasını talep ediyor:

Savaşın yıkıcı etkileri devam ettiği sürece, ithal hammaddelerdeki ilave gümrük vergileri, anti-damping vergileri ve gözetim uygulamaları askıya alınmalı. Böylece sanayici üzerindeki yük hafifler, tüketici fiyat artışlarından minimum düzeyde etkilenir.

TEDARİK ZİNCİRİNDE AKSAKLIKLAR

Sektör temsilcileri, artan maliyetlerin yanı sıra tedarik zincirindeki aksaklıkların da üretimi zorlaştırdığını ifade ediyor. Türkiye’deki petrokimya endüstrisinin talebi karşılayacak seviyede hammadde temin edememesi, sektörün sürdürülebilir üretimini tehdit ediyor.