Türk Telekom’dan Ramazan’da 20 GB hediye

Türk Telekom, Ramazan ayına özel kampanyası ile mobil müşterilerine 20 GB internet hediye ediyor. Türk Telekom müşterileri, Ramazan boyunca gece 00:00-06:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 20 GB hediye internet sayesinde sevdikleriyle paylaşımlarını artırabiliyor.

Abone başına en yüksek 5G kapasitesine sahip Türk Telekom, Ramazan’a özel olarak sunduğu kampanya ile paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan bu ayda müşterilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

MOBİL MÜŞTERİLERİNE ÖZEL

19 Şubat-19 Mart arasında gece 00:00 - 06:00 saatleri arasında geçerli olacak 20 GB hediye internet kampanyasından, Türk Telekom’un bireysel ve kurumsal faturalı ve faturasız mevcut mobil müşterileri faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması veya SMS aracılığıyla hediye internetleri için talepte bulunabiliyor.