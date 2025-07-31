KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına (KKM) talep giderek azalıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

1,2 MİLYAR DOLAR DAHA AZALDI

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi haziranda 1,2 milyar dolar azalarak 15,2 milyar dolardan 14 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1 milyar dolar düşüşle 14,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 300 milyon dolara azalarak 600 milyon dolardan 300 milyon dolara indi.