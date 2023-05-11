Küresel piyasalar karışık! Resesyon endişeleri piyasalara yön veriyor Dünya genelinde yaşanan resesyon endişeleri küresel piyasalara olumsuz yansıyor.

AA

Küresel piyasalarda, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Fed'in faizi 25 baz puan artırması beklentileri geriledi

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 10'un altına geriledi.

Joe Biden piyasalara korku saldı

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, borç limitine ilişkin ülkenin temerrüde düşmesi durumunda "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısında bulundu.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün bölgede gözler BoE'nin faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,92 altında 4.494,48 puandan tamamladı.

Yurt içinde ödemeler dengesi verileri bekleniyor

Bugün gözler yurt içinde ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları