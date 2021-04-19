Küresel piyasalar, yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'nı takip ediyor

Ekonomik aktivitenin koronavirüs salgınından sonra beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserlik, açıklanan makroekonomik verilerden destek bulmaya devam ediyor.

Küresel piyasaların geçen hafta pozitif görünümünü korumasının ardından bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI İLERLEDİKÇE EKONOMİYE OLUMLU YANSIDI

Koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme, artan tasarruflar, açıklanan makroekonomik verilerin tahminleri aşması ve şirket finansal sonuçlarının pozitif etkisiyle geçen hafta başlıca borsalarda rekorlar devam etti.

ABD ile Rusya arasında artan gerilim, küresel çip krizi ve artan emtia fiyatları ise piyasaların önündeki başlıca riskler olarak öne çıkarken, bu riskler ülke ve sektör bazlı ayrışmaların da artmasına neden oldu.

ABD BORSALARI YÜKSELİŞTE

Beklentileri aşan veriler sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,48 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak kapanış rekorlarını kırarken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,10 değer kazanarak zirve tırmanışını sürdürdü.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYİRDE

Avrupa borsalarında da cuma günü pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 yükseliş kaydetti. Böylece DAX 30 endeksi rekor kırarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi salgının başlangıcından bu yana ilk defa 7.000 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

ECB'NİN TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta gerçekleştirdiği konuşmada, Euro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirterek, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

JAPONYA'DA İHRACAT BEKLENTİLERİ AŞTI

Asya tarafında, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veri serisi bugün Japonya'nın ihracatı ile devam etti. Japonya'da ihracat, martta yıllık yüzde 16,1 artarak beklentileri aşarken, ithalattaki artış da yüzde 5,7 oldu. Ülkede sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ise şubatta sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 2,8 daraldı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Veri sonrasında Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi dar bantta hareket ederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı cari işlemler dengesi