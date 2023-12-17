Mehmet Fatih Kacır duyurdu! TEKNOFEST yarışmaları için başvurular başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabında Türkiye'nin en önemli festivali TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaların başvuru tarihlerini paylaştı.

ensonhaber.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paylaştığı mesajda TEKNOFEST yarışmaları için başvuruların başladığını, yarışmalara katılan gençlerin, Türkiye’nin teknoloji lideri kurumlarında staj ve iş imkanı bulduklarını bildirdi.

Verilen göre yarışmalara başvuru tarihi 17 Aralık 2023 ve son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2024 oldu.

Yarışmalara başvuru için başvuru adresi ise http://mth.tc/2024Yarismalar olarak bildirildi.

"Bu yarışmalar Türkiye’nin girişimci fabrikası"

Bakan Kacır, etkinlik takvimini şu ifadelerle duyurdu: