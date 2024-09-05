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Mehmet Fatih Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz

Mehmet Fatih Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içinde olunduğunu açıkladı.