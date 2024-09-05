Mehmet Fatih Kacır: Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz

AA
Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 tarihlerini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.
Türkiye ekonomisinin geleceğini inşa edecek politikaların saptandığı programın açıklanmasında Türkiye'nin ekonomi yönetimi de yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
VERİMLİLİĞİ ARTIRICI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GELİYOR
Bakan Kacır, burada, "Teşvik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hazırlığı içindeyiz. Burada yine verimliliği artırıcı yaklaşımları esas alacağız." ifadelerini kullandı.
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