Mehmet Şimşek, Doha'da yatırımcılara Türkiye'deki fırsatları anlattı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu kapsamında bulunduğu Doha'da, Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen reel sektör buluşmasına katılarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da yoğun diplomasi görüşmeleri gerçekleştirdi.

Şimşek, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

"EKONOMİK BAĞLARIMIZI DERİNLEŞTİRME VE GENİŞLETME ZAMANI"

El Kuvari ile Katar Ekonomi Forumu kapsamında ​​keyifli bir buluşma gerçekleştirdiklerini bildiren Şimşek, "Türkiye ve Katar mükemmel siyasi ilişkilere sahip ve şimdi bu temelden yararlanarak ekonomik bağlarımızı derinleştirme ve genişletme zamanı. İkili ticaret ve yatırımlarda ve üçüncü pazarlardaki ortak girişimlerde büyük, henüz kullanılmamış potansiyel." dedi.

TÜRKİYE KATAR ARASINDAKİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU

Toplantıda, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik iş birliğiyle daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi üzerinde duruldu.

Ticaretin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve üçüncü ülkelerde ortak projelere yönelik işbirliği fırsatları ele alındı.

KOSOVA BAŞBAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Temasları kapsamında Şimşek, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve doğrudan yatırımların teşviki konuları ele alındı.

MEHMET ŞİMŞEK, REEL SEKTÖR BULUŞMASINA KATILDI

Şimşek, Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen reel sektör buluşmasına da katıldı. Etkinlik, yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleştirildi. Bakan Şimşek burada kapsamlı bir sunum yaptı.

KÜRESEL SORUNLARA KARŞI TÜRKİYE'NİN DİRENCİ

Sunumunda, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımcılar için sunduğu stratejik avantajlara dikkati çeken Şimşek, uygulanmakta olan istikrar ve reform programındaki son gelişmelere değindi, küresel ölçekte yaşanan yapısal kırılmalara rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, dinamik iş gücü, imalat ve hizmetler sektöründe sunduğu fırsatlar ve aktif sanayi politikalarıyla öne çıktığını anlattı.

SORULARI YANITLADI

Şimşek, toplantının sonunda katılımcıların sorularına yanıt verdi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI GÜNDEME GELDİ

Ayrıca, bu toplantıda iki ülkenin özel sektörleri arasında iş birliğini daha dinamik ve sonuç odaklı hale getirmek amacıyla ortak bir çalışma grubu kurulmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Bu yönde atılacak bir adımın somut iş birliği alanlarının önünü açması bekleniyor.

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