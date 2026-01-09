Mehmet Şimşek: Terörsüz Türkiye'de atıl alanlar yeni büyüme motorları olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen “2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı”nda küresel ekonominin durumunun belirsizlikler taşıdığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) toplantısında sunum yapan Mehmet Şimşek, konuşmasında enflasyon beklentilerinin gerilediğini belirterek "12 ay sonrası enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında 3,7 puan, reel sektörde 12,8 puan, hane halkında ise 12,2 puan geriledi. Ve hepsinde düşüş görüldü." bilgisini verdi.

"TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in sunumundan öne çıkanlar:

"Küresel piyasalara baktığımızda Türkiye'nin büyümesi önemli. 2003-2024 döneminde Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü. Bu oran, küresel büyüme ortalaması olan yüzde 3,5’in yaklaşık 1,9 puan üzerinde.

Dünya ekonomisinde çok ciddi meydan okumalar var. Bunlardan birisi korumacılık. Dünya genelinde büyümeyi sınırlayan yüksek borçluluk var. İklim değişikliği dönem dönem kendisini hissettiriyor.

Dolar paritesi iyileşmeye devam edecek. bizim ihracatçılar açısından kıymetli. Gıda fiyatları endeksi artıyor.

Küresel merkez bankaları faiz indirimine başladı ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi bekleniyor. Risk artışında önemli dalgalanmalar yaşandı.

YENİ NESİL TİCARET ANLAŞMALARI

Peki biz bütün bu dezavantajları nasıl avantaja dönüştüreceğiz? Sadece mal değil hizmetler kapsayan yeni nesil ticaret anlaşmaları yapacağız. Türkiye'nin borçlulukta muazzam bir avantajı var. Türkiye'nin borçluluğu daha düşük. Dezenflasyonla birlikte ülkemizde çok güçlü bir güç elde edecek.

YAŞLI BAKIM HİZMETİ

Türkiye'de yaşlı nüfusu artıyor. Dünyada da yaşanan bu durum yaşlı bakım hizmetleri konusunda ülkemize fırsata dönüştürebiliriz.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Yapay zekayı, gelişen teknolojiyi fırsata dönüştürmemiz lazım. Yapay zeka, dünyadaki tüm gelişmelerden çok daha hızlı gelişiyor. Robot devriminden söz ediyorum. Türkiye olarak biz buna hazır mıyız?

Yeşil teknolojiye yatırım yapıyoruz.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE HAZIRLIKLI

Dünya savunma sanayii harcamasının 6,6 trilyon liraya çıkması öngörülüyor. burada bir fırsat var. Türkiye bu alanı değerlendiriyor. Bu sektör geçen sene 18 milyar dolarlık sipariş aldı, 10 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye bir zamanlar savunma sanayiide dünyanın en büyük ithalatçısı iken bugünkü konumu ihracatta zirve.

Terörsüz Türkiye'de de temizlenen alanlar Türkiye'nin yeni büyüme motorları olacak.

2025 kolay bir yıl olmadı. Öncelik finansı sürdürülebilir hale getirmek. Enflasyon düşüyor.

AKARYAKIT ZAMMI

Akaryakıt fiyatlarına kamu kaynakları tarafında yüzde 2, 1 TL artış yansıttık. Yeniden değerleme oranın yüzde 18,95 artırdık.

KONUTLA KİRA MAKASI KAPANIYOR

Fiyat istikrarını amaçlıyoruz. Ciddi bir konut seferberliği var. Konut enflasyonu gerileyecek. Konutla kira makası kapanıyor. Kira enflasyonunda ciddi bir normalleşme beklemek lazım.

EĞİTİM ENFLASYONU

Öğrencilerimizin yüzde 90’ı devlet okullarına gidiyor. Özel okullarda da yeni bir kural seti belirledik. Artış, enflasyonu geçmeyecek.

Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına gerileyeceğine inanıyorum. Cari açık düştü ve düşük kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin döviz açığı azalıyor. Türkiye'de cari açıkta yapısal bir iyileşme var.

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı azaldı. Reel sektörün dış finansa erişimde ve maliyetlerde sorunlar giderildi.