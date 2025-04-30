Mehmet Şimşek'in mayıs ajandası yoğun

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, ABD temaslarının ardından mayıs ayında da yoğun görüşme trafiği bekliyor.

Şimşek’in programı, hem Avrupa Birliği (AB) ile üst düzey temasları hem de uluslararası yatırımcılarla buluşmaları kapsıyor.

İLK DURAK BRÜKSEL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ilk durağı, mayıs ayının ikinci haftasında Brüksel olacak.

Brüksel'de Avrupa Birliği ve Batı Ortakları Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'na katılması beklenen Şimşek, Londra'da da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın düzenleyeceği foruma da iştirak edecek.

Şimşek'in gündeminde, Katar Ekonomi Forumu ve İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantıları da yer alıyor.

EKONOMİK İLİŞKİLER VE SERMAYE AKIŞI

Şimşek’in Brüksel ve Londra’da gerçekleştireceği görüşmeler, hem AB ile ekonomik ilişkiler hem de Türkiye’ye yabancı sermaye akışının güçlendirilmesi açısından dikkatle izlenecek.