Mehmet Şimşek'ten OVP sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın açıklanmasından sonra yaptığı paylaşımda istikrar vurgusu yaptı.

ensonhaber.com Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ayrıntılarını tek tek duyurdu, hedefleri göz önüne koydu. Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Twitter'da bizi takip edin Mehmet Şimşek'ten ilk yorum Şimşek, programın ardından kısa bir paylaşımla da ilk değerlendirmesi de yaptı. Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…"

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