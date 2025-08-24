Memur emeklilerinin gözü Hakem Heyeti'nde

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Emeklilerin, ülkenin kalkınmasında alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla büyük katkılar sağladığını belirten Ergün, bu kapsamda emeklilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğine dikkati çekti.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET OLSUN"

Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istediklerini bildirdi.

"2000 SONRASI EMEKLİ OLANLARIN MAAŞLARINI DÜŞÜREN HESAPLAMA EŞİTSİZLİK YARATIYOR"

Seyyanen zam ve milli gelirden refah payı verilerek emeklilerin alım gücünün desteklenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Ergün, şunları kaydetti:

2000 sonrası emekli olanların maaşlarını düşüren mevcut hesaplama sistemi, eşitsizlik yaratmaktadır. İntibak düzenlemesi yapılarak, tüm emekliler arasında adaletli bir maaş sistemi kurulmalı. Bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı seviyesine çıkarılmalı. Emeklilerimizin bayramlarda yüzünü güldürecek bir artış yapılmasını talep ediyoruz. Emeklilerimiz, çalıştıkları dönemde yüzde 12 sağlık primi ödemişlerdir. Ancak sağlık hizmetlerinde çeşitli adlar altında kesilen katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmaktadır. Bu paylar tamamen kaldırılmalıdır.

"EMEKLİLERİN ONURLU YAŞAMI İÇİN"

Hakem Kurulu'nun, memur emeklileriyle birlikte tüm emeklilerimizin sesine kulak vereceğine inanıyoruz. Emeklilerimiz, bu ülkeye alın teriyle hizmet etmiş, hastanelerini, yollarını, okullarını inşa etmiş akil insanlardır. Onların refahı, devletimizin şefkatli elinin bir göstergesidir. Bu taleplerimizin karşılanması, emeklilerimizin onurlu bir yaşam sürmesi için bir zorunluluktur.