Haberler

Ekonomi Haberleri

Merkez bankası repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi

Merkez bankası repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.