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- Merkez bankası repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi
Merkez bankası repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.
- AA
- 08.04.2021 - 12:46
- Güncelleme : 08.04.2021 - 12:54
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 160 milyar 180 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.