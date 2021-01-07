Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 206 milyon dolar

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 206 milyon dolar

Merkez Bankası toplam rezervlerinin, geçen hafta 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 93 milyar 206 milyon dolara gerilediği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından periyodik olarak paylaşılan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞTÜ

Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 642 milyon dolar azalışla 49 milyar 965 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 25 Aralık'ta 51 milyar 607 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 219 milyon dolar artışla 43 milyar 22 milyon dolardan 43 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 94 milyar 629 milyon dolardan 93 milyar 206 milyon dolara indi.