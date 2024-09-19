Piyasalarda Fed'in faiz indirimi sonrası TCMB kararı bekleniyor Bugün açıklanacak TCMB politika faizi kararı öncesinde dolar 34,0718 liradan ve gram altın ise 2 bin 812 liradan işlem görüyor.

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Dolar kuru 34 lira seviyesi etrafındaki dar bantta dalgalı seyrini sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararının ardından bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, piyasada ana gündem maddesi olarak izlenecek.

Fed politika faizinde 50 baz puan büyüklüğünde indirime giderek para politikasının istikrarlı şekilde gevşetilmesinin öngörüldüğü döngüyü başlattı.

Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

FED YETKİLİLERİNİN ÜÇ YILLIK PROJEKSİYONLARI

Faiz kararıyla birlikte yayınlanan Fed yetkililerinin üç yıllık projeksiyonlarına göre politika faizinin bu yılın sonuna kadar 50 baz puan, 2025'te 100 baz puan ve 2026'da da 50 baz puan daha düşerek yüzde 2,75-yüzde 3 aralığına ineceğini öngördü.

Faiz kararının ardından ABD hisse senetleri değer kazanırken, dolar değer kaybetti ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri düştü.

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FED KARARININ ARDINDAN KUR GÜNE SINIRLI BİR DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Geçen ay sonunda yukarı yönlü hareketi yavaşlayan dolar/TL likit piyasada görülen 34,55 zirvesinden yönünü aşağı çevirdi.

TL'nin son dönemdeki yatay seyrini değiştirmedi.

Geçen haftayı 34 seviyesinin hemen altında tamamlayan kurda son haftalarda bu seviyenin hemen altı ya da üstünde sınırlı bir bantta dalgalanma görülüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Kurda bu sabah ise ilk işlemler 34,0718 seviyesinden geçti. Euro 38,0408 liradan ve sterlin ise 45,2585 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLAR

Gram altın: 2 bin 812 lira

Çeyrek altın: 4 bin 769 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 430 lira

Tam altın: 19 bin 75 lira

Yarım altın: 9 bin 537 lira

TCMB FAİZ KARARI 14.00'TE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası'nın ise enflasyonu kontrol altına için yaptığı sıkılaştırmanın ardından bugün politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Reuters anketi, ağustos ayına göre bu yıl yapılması beklenen faiz indirimi miktarının azaldığını ve ilk politika faizi indirimi beklentilerinin ötelendiğini gösterdi.

TCMB'nin önümüzdeki yıl ise politika faizini yüzde 30'un altına çekmesi genel beklenti. Bu önümüzdeki yıl sonuna kadar en az 20 puan faiz indirimi anlamına geliyor.

İNDİRİM PATİKASI İÇİN PPK METNİNDEKİ DEĞİŞİM İZLENECEK

Bir önceki PPK metninde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı takip edilecek.

Piyasalar bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönemde politika bileşimi hakkındaki yönlendirmeyi ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.

REZERV ARTARKEN TCMB'DEN YENİ LİKİDİTE ADIMLARI GELECEK Mİ?

Bankacılar gecelik faizlerin Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaştığı için TCMB'den yeni likidite adımı da beklemeye başladı. Dün gecelik faiz yüzde 47,05 seviyesine geriledi.

TCMB'nin bu rezerv artışı, aynı zamanda fazla TL likiditesinin oluşmasında etkili oldu. Dün itibarıyla fazla likidite 310 milyar TL'ye yakın oluştu.

Ağustos ayında TL büyük bölümü küresel satış baskısı kaynaklı değer kaybetmiş, ağustos ayının son iki ve bu ayın ilk haftasında süreç TCMB rezervlerine toplam 8 milyar dolar kayıp olarak yansımıştı.

TCMB'NİN NET REZERVİ

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre TCMB net rezervi, artan yabancı ilgisinin de desteğiyle geçen hafta 9 milyar dolar ile üç ayın en büyük haftalık artışını kaydetti.