Ramazan ayı öncesinde koliler şimdiden hazır! Alışverişte bunlara dikkat

Haber Merkezi

Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü ile 29 Mart 2025 Cumartesi günü arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde gıda ürünleri yanında, bu ürünlerin yer aldığı Ramazan kolileri de talep görüyor.

Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için şimdiden koliler hazırlanıyor.

Geçen yıla göre en düşük Ramazan kolisini fiyatı ortalama yüzde 32 zamlandı.

RAMAZAN PAKETİNİN FİYATI

Günümüz fiyatları ile Ramazan koli fiyatlarını inceledik:

İhtiyaç maddelerinin içinde eksiksiz yer aldığı ve uygun fiyatlı ürünlerden oluşan bir paketin fiyatı ise 630 lira oldu.

Ancak ürünlerin sayı ve kalitesine göre 370 lira, 450 lira, 625 liralık paketler de satılıyor.

Fiyatlar market ve ürün marka tercihlerine göre 1.000 lirayı aşabiliyor. Piyasada 1.050 lira, 1.395 lira ve hatta 1,540 liraya kadar paketler var.

RAMAZAN PAKETİNİN İÇİNDE NELER VAR

Bu paketlerde; meşrubat, makarna, bakliyat ürünleri, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer alıyor.

Kimi paketlerde sucuk, kaşar, kavurma, hurma, zeytin, helva ve reçel gibi iftarlıklar da bulunabiliyor.

Ancak Ramazan paketinin içinde pirinç, nohut, makarna, un, çay, şeker ve yağ olmazsa olmazlardan.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNDE BUNLARA DİKKAT

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, alışverişte şu konulara dikkati çekti:

-Ürün fiyatlarını kontrol edin.

-Son kullanma tarihlerini kontrol edin. Pakete konulan ürünlerin son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi gibi detaylar kontrol edilmeli.

-İhtiyaçtan fazla ürün almayın.

-Fiyat araştırması yapın.

-Gıda ürünlerinin etiketleri ve içerikleri kontrol edilmeli. Özellikle paketli gıdalarda TSE damgası ile Tarım ve Orman Bakanlığı onayı olmasına dikkat edilmeli.

-Ürünlerde etiketin olmadığı durumlarda ayırt edici bilgileri içeren listelerin görülebilir bir yere asılması gerekiyor. Aldatıcı indirimlere karşı da dikkatli olunmalı.

-Markasız, taklit ve tağşiş ürünler ile nerede üretildiği belli olmayan merdiven altı gıdalar koliye konulmamalı.