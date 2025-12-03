'Secure The Future' ile kadınlar teknoloji dünyasına adım atıyor

Microsoft Türkiye ile Teknolojide Kadın Derneği’nin (Wtech) iş birliğinde gerçekleşen “Secure The Future” eğitimini tamamlayan genç kadınların siber güvenlik alanında uzmanlaşmaya hazır oldukları bildirildi.

Proje kapsamında teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencisi ve yeni mezun 109 kadın katılımcıya 3 aylık bir zaman zarfında bilgi güvenliği ve siber güvenliğin yanı sıra sosyal becerileri de kapsayan 90 saatlik bir eğitim modülü sunuldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlar, Microsoft Türkiye ofisinde düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını aldılar.

"GELECEĞE GÜVENLE" EĞİTİMİ

Microsoft Türkiye ile Teknolojide Kadın Derneği’nin (Wtech) iş birliği içinde geliştirdiği “Geleceğe Güvenle“ (Secure the Future) projesinin mezuniyet etkinliğinde Microsoft ve Wtech yöneticilerinin yanı sıra, projeye eğitim desteği veren Microsoft Türkiye iş ortakları Adeo, Cyberwise, KoçSistem ve Soitron yöneticileri de bir araya geldi.

EĞİTİMLER 3 AY SÜRDÜ

Teknoloji sektörünün siber güvenlik segmentinde kadın istihdamının düşüklüğüne dikkat çekmek ve bu tabloyu tersine çevirmek amacıyla geliştirilen proje kapsamında üniversite son sınıf öğrencisi ya da yeni mezun olan ve siber güvenlik alanında kariyer yapmayı hedefleyen kadınlar, 3 ay süren çevrimiçi eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

ALINAN EĞİTİMLER

Projeye yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle belirlenen 109 kadın katılımcı, öncelikle ‘Microsoft Altyapı Temelleri’ başlıklı 30 saatlik bir eğitim aldı. Daha sonra ilgi alanlarına göre dörde ayrılan katılımcılar, “Olay Müdahale Siber Güvenlik Mühendisliği”, “Microsoft Bilgi Güvenliği Temelleri”, “Microsoft Kimlik ve Erişim Güvenliği Temelleri” ve “Microsoft SOC & Threat Intelligence” başlıklarında 40’ar saatlik bir eğitim daha aldılar. Tamamı çevrimiçi gerçekleşen bu eğitimler tamamlandıktan sonra ise son olarak katılımcılara liderlik yetenekleri kazandırmak adına Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından 20 saatlik sosyal beceri eğitimleri verildi.

GÜNÜMÜZÜN İHTİYACINA CEVAP VEREN EĞİTİM

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Microsoft EMEA Bölgesi Bulut ve AI Çözüm Direktörü Çiğdem Kayalı, “Siber güvenlik alanında tehditler her geçen gün artış eğiliminde olduğu ve bu nedenle çok güçlü siber güvenlik ekiplerine ihtiyaç duyulduğu için bu alanda eğitim vermenin daha anlamlı olacağını düşündük. Bizi harekete geçiren bir diğer etken ise bilişim sektöründeki kadın istihdam oranının yüzde 10’un; siber güvenlik alanındaki oranın ise yüzde 5’in altında olması. Fakat bu projeyi hayata geçirmekteki tek amacımız kadınlara istihdam sağlamak değil, günümüzde siber güvenlik alanında söz konusu güçlü ekiplerin kurulabilmesi için çeşitlilik de bir o kadar önemli. Kadın-erkek dağılımı eşit, farklı yaş gruplarından, farklı eğitim geçmişlerine ve farklı bakış açılarına sahip insanlardan oluşan siber güvenlik ekiplerindeki zenginlik, başarıyı da beraberinde getiriyor.” dedi.

"AMAÇ TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE GELECEĞİN GÜVENLİK UZMANLARINI KAZANDIRACAK ALTYAPI OLUŞTURMAK"

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise, “Dünya genelinde siber güvenlik alanında kadınların temsili hâlâ kritik seviyede düşük. ISC2’nin 2025 raporuna göre küresel siber güvenlik iş gücünde kadınların oranı yalnızca yüzde 22. Türkiye’de ise daha geniş istihdam verileri kadınların teknik alanlara erişimindeki zorluğu açıkça ortaya koyuyor: 15 yaş ve üzeri kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 35,8. Bu tablo, hem globalde hem ülkemizde siber güvenlikte kadın varlığının ne kadar sınırlı olduğunu ve acil eylem ihtiyacını net biçimde gösteriyor. Tam da bu nedenle, Teknolojide Kadın Derneği olarak Microsoft ile birlikte Secure the Future projesini hayata geçirdik.

Bizim için amaç yalnızca bir eğitim programı tasarlamak değildi; Türkiye’nin teknoloji ekosistemine geleceğin güvenlik uzmanlarını kazandıracak sürdürülebilir, güçlü ve kapsayıcı bir yetenek altyapısı oluşturmaktı. Kurguladığımız bu model, gençlerimizin olay müdahale, kimlik yönetimi, bilgi güvenliği, güvenlik operasyonları ve tehdit istihbaratı gibi kritik alanlarda derinleşmesini sağlayan yeni nesil bir eğitim yaklaşımıdır. Bugün 109 öğrencimizin Microsoft’un çatısı altında mezun olması, hem ülkemizin dijital güvenlik kapasitesine hem de teknoloji sektöründeki kadın ve genç yeteneklerin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Teknolojide Kadın Derneği olarak, Türkiye’nin siber güvenlik vizyonuna katkı sunmaya, genç kadınları ve genç yetenekleri geleceğin kritik teknolojilerinde güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu değerli projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz Adeo, Cyberwise, KoçSistem ve Soitron’a ve güçlü iş birliğimiz için Microsoft’a içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.