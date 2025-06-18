Şeker fiyatları dünyada 4 yılın en düşüğünde

AA

Son dönemlerde emtia piyasasında tarım grubundaki ürünlerde dalgalı bir seyir görülüyor.

Şeker fiyatlarında uluslararası piyasalarda sert düşüşler yaşanıyor.

Şekerin libre fiyatı, ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de 0,1626 dolarla 4 yılın en düşük seviyesini test etti.

Şeker fiyatlarında ay sonuna göre yüzde 4'ün, yılbaşına göre de yüzde 15'in üzerinde kayıplar görüldü.

Şeker fiyatları, özellikle şeker arzının artacağına yönelik beklentilerle birlikte sert düşüş gösterdi.

ŞEKER ÜRETİMİNİN ARTMASI FİYATI DÜŞÜRDÜ

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), küresel 2025/26 şeker üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artacağı öngörüsünde bulunmuştu. Hindistan, Tayland ve Brezilya'da üretimin artabileceğine yönelik öngörüler, özellikle şeker fiyatları üzerinde baskı unsuru olan önemli faktörler arasında yer aldı.

Hindistan'da bu yıl muson yağmurlarının normalin üzerinde olabileceğine yönelik öngörüler şeker üretiminde arz fazlası olabileceğine yönelik tahminleri öne çıkaran sebepler arasında yer aldı.

SAVAŞ KAYNAKLI TALEP ENDİŞELERİ YAŞANDI

İran ve İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle artan talep endişeleri, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

ÇİN'İN ALIMLARI YAVAŞLADI

Çin'in kısıtlı alımları ve Endonezya ile Bangladeş'ten yapılan ithalatın yavaşlaması da şeker fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı daha da artırıyor.

Uzmanlar, şeker fiyatlarındaki düşüşte, iyi hava koşullarının etkisiyle üretimin artacağına yönelik beklentilerin etkili olduğuna dikkati çekiyor.

İYİ HAVA KOŞULLARI

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, "Şeker fiyatlarındaki düşüşte en basit açıklama Asya, Orta Amerika ve Brezilya'daki iyi hava koşullarıdır." dedi.

Hansen, bu bölgelerdeki iyi hava koşullarının mahsul yetiştirmeyi ve şeker üretimini desteklediğini ifade etti.

Tarım, orman ürünleri, metaller ve madencilik pazarlarında emtia fiyat raporlama hizmeti sunan Londra merkezli Fastmarkets Tarım Kıdemli Analisti Tore Alden de şeker fiyatlarının Brezilya gibi şeker üretilen önde gelen bölgelerindeki iyileşen hava koşullarından olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Brezilya'da mısır bazlı etanol üretiminde bir değişim ve büyüme oldu. Genellikle etanolü şekerden ürettikleri için, muhtemelen Brezilya'dan ihracat pazarına geçmişe göre daha fazla şeker sunuldu." ifadelerini kullanan Alden, La Nina hava koşullarının ardından normal hava koşullarına dönülmesinin de şeker fiyatlarında düşüşü tetiklediğini dile getirdi.