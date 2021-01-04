SGK, 3 bankayla emekli olabileceklere yönelik 'kredi iş birliği protokolü' imzaladı

SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasındaki protokol, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapıldı.

Son ve başvurusu hâlen devam eden yapılandırma, Bağ-Kur borçlularının borçlarını ihya ederek emekli olmalarının yolunu açmıştı. Şimdi bankalarla anlaşılarak bu borcun kredilendirilmesi ve daha fazla kişinin yararlanması sağlanmış oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolüne" imza atıldı.

Törende konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile SGK alacakları için de yapılandırma imkanı getirildiğini hatırlattı.

EMEKLİ OLANA BAĞLANAN AYLIKTAN ÖDENECEK

Bu kapsamda Ziraat, Halk ve Vakıf Bankası ile iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirten Yılmaz, "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerdir." dedi.

"KREDİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMI GENİŞ"

Yılmaz, kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların bulunduğunu bildirdi.

"YAKLAŞIK 40 BİN MÜRACAAT BEKLİYORUZ"

Konuşmaların ardından "Söz konusu protokolden yararlanabilecek kaç kişi var?" sorusunun yöneltildiği İsmail Yılmaz, "Yaklaşık 40 bin müracaat bekliyoruz." yanıtını verdi.