Sivas'ta bir büfe ekmeği ucuza satıyor: Ben kar edebiliyorsam herkes kar edebilir Sivas’ta halka hizmet için kârını düşüren büfe sahibi, ekmeği kendi şehrindekilerden ucuza ve İstanbul’un ise yarı fiyatına satıyor. Sivas'ta ekmek 7, İstanbul'da 10 lira. Sivas'taki büfe ise aynı gramajdaki ekmeği 5 liraya veriyor.

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İHA

Sivas’ta 220 ile 230 gram arasında değişen somun ekmek 7 liradan satılıyor.

Sivas'taki bir büfenin sahibi olan Yağız Çakmak, somun ekmeğinin fiyatını vatandaşa hizmet olsun diye 5 lira yaptı.

Çakmak, yaklaşık iki yıldır piyasanın altında satış yaptıklarını kaydetti.

Çakmak, ekmeğin fiyatını kâr almadığı için 5 liraya indirebildiğini ve bu nedenle de talebin çok yoğun olduğunu belirtti.

“Büyükşehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 liradan satılıyor"

Çakmak, birkaç yıldır ekmek fiyatını piyasasının altında sattıklarını ileterek şu bilgileri verdi:

Birkaç yıldır biz ekmek fiyatını Sivas’ta piyasasının altında satıyoruz. Şu an İstanbul gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 liradan satılıyor. Sivas’ta birçok yerde 6,5 liraya satılırken bizden 5 liradan satışa sunuluyor. Ekmeklerin gramajı 220 ile 230 arasında oluyor. Talep olarak yoğun bir talep alıyoruz. Birkaç yıldır halka hizmet olması için elimizden geldiğince Sivas piyasasının altında bir fiyatla satıyoruz.

"Sivas’ta ekmeği 7 liradan satışa sunanlar var"

Yılbaşından sonra ekmeğe zam geldi. Şu an Sivas’ta 7 liradan satışa sunanlar var. Ben 5 liradan satıyorum, ben kâr edebiliyorsam herkes kâr edebilir. Onları da ucuz fiyattan satmaya davet ediyorum. Fiyatın düşük olduğunu görenler gramajın düşük olduğunu düşünüyor. Ancak standart gramında satışa sunuyoruz, fiyatı da düşük tutarak vatandaşı koruyoruz.

“İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun”

Ekmeğin ucuz olduğunu belirten müşteri Şemsettin Şener, ise uygulamadan memnun olduğunu şu sözlerle ifade etti:

Ekmeğin ucuz olması bizim işimize geliyor. İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun. Uzun zamandır buradan ekmek alıyorum, gram olarak düşük mü bilmiyorum ama buradan memnunum.

Sivas'ta ekmek İstanbul’dan ucuz, mezar ise bedava

Ekmek ücretinde İstanbul Sivas rekabeti sürerken öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nın mezar yeri ücretlerine yüzde 54,15 oranında zam yapmasına tepkiler sürerken Sivas Belediyesi, mezar yeri dahil tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)