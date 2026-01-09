TCDD açıkladı! YHT'ler bugüne kadar 106 milyon yolcu taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de yolcu ve yük taşımacılığı açısından yüksek hızlı trenler (YHT) önemli bir yer tutuyor.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 2025 yılında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, 2026 hedeflerini aktardı.

Son 23 yılda yapılan yatırımlarla her geçen yıl daha görünür hale gelen demir yolu taşımacılığının, 2025'te yolcu ve yük taşımacılığı açısından etkin ve verimli bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yalçın, "Kara yolu ve hava yoluna kıyasla ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunan yüksek hızlı trenler (YHT), vatandaşlarımız için öncelikli ulaşım tercihi oldu." diye konuştu.

ANKARA'DAN İSTANBUL VE SİVAS'A GİDENLERİN TERCİHİ

Yalçın, Ankara'dan İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat etmek isteyenlerin önemli bir bölümünün kara yolu veya hava yolu yerine YHT'leri tercih ettiğini söyledi.

“2025'TE YAKLAŞIK 283 MİLYON YOLCU TAŞINDI”

YHT'ler, ana hat, bölgesel ve kent içi banliyö trenleriyle 2025'te yaklaşık 283 milyon yolcu taşındığını aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı: