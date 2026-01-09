TCDD açıkladı! YHT'ler bugüne kadar 106 milyon yolcu taşıdı

- TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, yüksek hızlı trenlerin bugüne kadar 106 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.
- 2025 yılında yolcu ve yük taşımacılığında etkin ve verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Yalçın, YHT'nin ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkanı sunduğunu vurguladı.
- Ankara'dan İstanbul ve Sivas'a yapılan seyahatlerde YHT'nin diğer ulaşım türlerine kıyasla daha fazla tercih edildiğini söyledi.
Türkiye'de yolcu ve yük taşımacılığı açısından yüksek hızlı trenler (YHT) önemli bir yer tutuyor.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 2025 yılında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, 2026 hedeflerini aktardı.
Son 23 yılda yapılan yatırımlarla her geçen yıl daha görünür hale gelen demir yolu taşımacılığının, 2025'te yolcu ve yük taşımacılığı açısından etkin ve verimli bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yalçın, "Kara yolu ve hava yoluna kıyasla ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunan yüksek hızlı trenler (YHT), vatandaşlarımız için öncelikli ulaşım tercihi oldu." diye konuştu.
ANKARA'DAN İSTANBUL VE SİVAS'A GİDENLERİN TERCİHİ
Yalçın, Ankara'dan İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat etmek isteyenlerin önemli bir bölümünün kara yolu veya hava yolu yerine YHT'leri tercih ettiğini söyledi.
“2025'TE YAKLAŞIK 283 MİLYON YOLCU TAŞINDI”
YHT'ler, ana hat, bölgesel ve kent içi banliyö trenleriyle 2025'te yaklaşık 283 milyon yolcu taşındığını aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
Trenin yalnızca sevilen değil, aynı zamanda tercih edilen bir ulaşım aracı haline gelmesi, demir yolunun yolcu taşımacılığındaki payının giderek arttığını göstermektedir. Yük taşımacılığı tarafında ise 2025'te yaklaşık 25 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi. Paydaşlarımızla iş birliği içinde bu rakamı daha da artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor.
Çünkü demir yolu taşımacılığı, bir ülkenin kalkınmasının en temel göstergelerinden biridir. Biz demir yolunu yalnızca bir ulaşım aracı değil, kalkınmanın, çevreci politikamızın ve toplumsal refahın anahtarı olarak görüyoruz. Bu güvene layık olmak için Türkiye'yi demir ağlarla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.