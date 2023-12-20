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Tüketici Mahkemesi'ne başvuruda parasal sınır artırıldı

Tüketici Mahkemesi'ne başvuruda parasal sınır artırıldı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurularda 2024 yılı için parasal sınır 104 bin liraya yükseltildi.