Visa ve Mastercard, ATM ücreti davası için 197,5 milyon dolar ödeyecek Visa ve Mastercard, nakit çekimlerde, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlanmış ve tüketicilerin toplu olarak açtığı davada uzlaşma talep etmişti.

AA

Visa ve Mastercard'ın ATM ağı kurallarının, yapay olarak daha yüksek meblağlar ödemelerine neden olduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından tazminat talep edilmişti,

Visa ve Mastercard, ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tutmakla suçlandıkları, tüketicilerin toplu olarak açtığı davada 197,5 milyon dolara uzlaştı.

Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard 92,8 milyon dolar ödeyecek

Davacı avukatlarının mahkeme onayına sunduğu uzlaşma anlaşmasına göre, Visa 104,7 milyon dolar, Mastercard ise 92,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ATM'lerden nakit çeken tüketicileri ilgilendiriyor

Anlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüketicileri kapsıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)