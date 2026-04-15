Vodafone Flex'te 5G odaklı kampanyalar devam ediyor

Vodafone'un nisan fırsatlarına göre, üzerinden yapılan 5G uyumlu telefon alışverişlerinde 1 aylık 20 GB hediye edilirken, seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti kampanyası devam ediyor.

Ayrıca, eski telefonunu getirenler, 5G uyumlu yeni telefonlarını indirimli satın alabiliyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni kampanyalarla müşterilerinin doğru ürünlere doğru zamanda erişmesini sağlamaya devam ediyor. Şirket, Türkiye’nin en geniş 5G uyumlu telefon portföyüne sahip Vodafone FLEX çatısı altında tüm Türkiye 5G’yi özgürce deneyimleyebilsin diye Nisan ayına özel fırsatlar sunuyor.

Yanımda üzerinden yapılan 5G uyumlu telefon alışverişlerinde 1 aylık 20 GB hediye edilirken, seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti kampanyası devam ediyor. Diğer yandan, eski 4G uyumlu telefonunu getiren müşteriler, 5G uyumlu telefon geçişlerinde indirimli tekliflerden yararlanabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

Vodafone’da 5G’nin gelmesiyle birlikte en önemli konularımızdan biri, henüz 5G uyumlu telefonu olmayan müşterilerimizin 5G’li telefonlarla buluşmasını sağlamak. Bu anlayışla, Nisan ayı için Vodafone FLEX’te çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Türkiye’nin en geniş 5G uyumlu telefon portföyüne sahip Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone’dan kolayca satın alabiliyorlar. Global deneyimimizden beslenen kampanyalarla teknolojiyi daha yakın, daha kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.

ESKİ TELEFONUNU GETİRENE İNDİRİM

Vodafone FLEX’in “Eskiyi getir yeniyi götür” kampanyası kapsamında, iPhone 11’ini getiren müşteriler iPhone 15 alışverişlerinde 15 bin TL’ye varan indirim kazanıyor. 5G uyumlu iPhone 17e alışverişlerinde eski telefonunu getiren müşterilere ise ek 6 bin 760 TL indirim fırsatı sunuluyor. 5G uyumlu Samsung Galaxy S25FE alışverişlerinde eski telefonunu getiren müşterilere ek 3 bin TL indirim sağlanıyor.

BAHAR İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Vodafone FLEX’in diğer kategorilerinde ise bahar fırsatları başladı. 30 Nisan’a kadar seçili kulaklık ve akıllı saatlerde indirimler devam ediyor. Seçili Apple Watch ve Airpods modelleri indirim ile sunulurken Samsung’un yeni lansman ürünü Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro kulaklıklar peşin fiyatına 3 taksit fırsatı ile müşterilerle buluşuyor. HUAWEI ve JBL markalarının seçili kulaklık ve akıllı saatlerinde ise yüzde 35’e varan indirim ve faturaya ek 12 aya varan taksit fırsatı sunuluyor.

AVANTAJLARLA DOLU VODAFONE FLEX DÜNYASI

Vodafone FLEX, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası. “Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor. Vodafone FLEX ayrıca, Türkiye’nin en geniş 5G uyumlu telefon portföyü ve esnek ödeme seçenekleri sayesinde müşterilerin 5G uyumlu telefona sahip olmasını kolaylaştırıyor.