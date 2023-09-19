Yabancı ekonomistler, politika faizinde yüksek artış bekliyor Türkiye'de yüksek enflasyona karşı Merkez Bankası sıkı para politikasının bir enstrümanı olan politika faizini yükseltmeye devam ediliyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Eylül'de vereceği faiz kararı ile ilgili tahminde bulunan ekonomistlere yabancı görüşleri de katıldı.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası'nın (perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırması beklenirken, 600 baz puanlık artırımın da seçenekler arasında yer alabileceği bekleniyor.

Societe Generale: Faizde büyük bir artış daha olacak

Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin eylül ayında politika faizinde büyük bir artış daha gerçekleştirebileceğini belirtti.

Bu kez piyasanın yüzde 30 olan beklentisine kıyasla politika faizinin 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e çıkarılabileceği öngörüsünde bulunan Drimal, Türkiye'de enflasyonun son aylarda yeniden canlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon sorunuyla mücadeleye yönelik para politikası adımlarını onaylaması göz önünde bulundurulduğunda bankanın beklentilerin üzerine çıkabileceğini ifade etti.

"Daha büyük bir faiz artışı göz ardı edilemez"

Daha büyük bir artışın bile göz ardı edilemeyeceğini aktaran Drimal, şu değerlendirmede bulundu:

Bunun daha küçük bir artıştan daha muhtemel olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda daha da sıkılaşma bekleniyor ve yılın 4. çeyreğinde de 600 baz puanlık artış öngörüyoruz.

Bluebay: Eylül ayı politika faizi artış beklentisi yüzde 30

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)