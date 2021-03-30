Yapılandırmanın ikinci taksitinde son gün yarın

Kamu alacaklarının yapılandırmasında ikinci taksiti 31 Mart olanlar için yarın kritik öneme sahip.

Yapılandırmanın en önemli kurallarından birisi de ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerektiği idi. Sözü geçen ikinci taksitin de zamanı yarın doluyor.

Kamu alacaklarını taksitle yapılandıranların ikinci taksitlerinin son günü olan yarın eğer ödeme yapılamazsa, yapılandırmanın tamamı bozulmuş olacak.

ZAMANINDA VE EKSİKSİZ ÖDEME ŞARTI

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süresi 31 Mart'ta sona eriyor. Yapılandırma haklarından yararlanılabilmesi için bu taksitin süresinde ve eksiksiz ödenmesi önem taşıyor.