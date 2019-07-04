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Freni boşalan kamyonet 6 kişiyi yaraladı

Malatya'da soğan ve patates yüklü kamyonetin freni boşalınca, otomobil ve yayaların arasına daldı.

İHA | 04.07.2019 - 16:49..
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Yeşilyurt ilçesinde Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonetin freni boşalınca meydanda Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile ve yayalara çarparak durabildi.

6 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile otomobilin sürücüsü, araçta bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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