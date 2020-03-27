Giresun'da iki çalışan hastaneyi soydu

Giresun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kullanılan eldiven ve tıbbi malzemelerinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
HIRSIZLAR ELDİVENLERLE BERABER YAKALANDI
Yapılan incelemeler sonucunda güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekiplerince, F.G isimli hastane çalışanının ve beraberinde İ.D isimli hastane çalışanın hırsızlığı işlediği belirlendi.
Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen F.G VE İ.D. isimli şahıslar yakalanırken, çantalarında bulundurdukları 2 kutu 100’lük muayene eldiveni ile açık halde bulunan 1 kutu 100’lük eldiveni görevlilere teslim etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Gözaltına alınan 2 hırsızın emniyetteki ifadesinde, 4 aylık süreçte farklı zamanlarda malzemeleri çaldıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlar, sevk edildikleri mahkeme tarafından “iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık” suçundan tutuklanarak, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.