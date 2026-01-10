ABB 'Saat 16’da sular gelecek' dedi: Gelmeyince vatandaşlar isyan etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da su krizi günden güne büyüyor.

CHP'li belediyelerin yetersizliği, vatandaşları mağdur ediyor.

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündeme geliyor.

KESİNTİLER DEVAM EDİYOR

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

DÜN YENİDEN SU VERİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi dün yapılan açıklamada kentte su kesintilerinin 16.00 itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı.

Açıklamada "Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır" ifadeleri yer almıştı.

DUYURUYA RAĞMEN SULAR GELMEDİ

Yaklaşık 6 milyonluk bir nüfusa sahip şehirde belediye tarafından yapılan açıklamaya rağmen sular yine verilmedi.

Bazı mahallelerde su kesintisin 44'üncü saatine girdiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİLER

Ankara'da yaşayan bir çok vatandaş duruma tepki göstererek sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı.

Yapılan paylaşımlarda, "Yaa bari 5 dk açın şu suları kombileri dolduralım hem susuz kaldık hem de donuyoruz", "Sabah saat 9 oldu Demetevlerde hala su yok. Her şeyiniz palavra", "Keçiören’den bildiriyorum yaklaşık 34 saattir suyumuz yok" gibi ifadeler yer aldı.

BELEDİYE SUÇU DSİ'YE ATMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Aralık'ta yapılan açıklamada,"ASKİ'nin herhangi bir yerden kendi başına su bulup Ankara'ya getirme yetkisi yoktur. Yeni su kaynaklarının bulunması, tahsis edilmesi ve Ankara'ya kazandırılması yasal olarak DSİ'nin sorumluluğundadır." denilmişti.

DSİ'den yapılan karşı açıklamada ise Ankara’nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması için alternatiflerin belirlendiğini bunların ASKİ ile paylaşıldığı belirtilerek "Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedir" ifadeleri yer almıştı.