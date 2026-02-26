Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Siyasi navigasyon problemi vahim noktaya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanların popüler ilahisi "Kabe'de Hacılar"a ilişkin sözlerini "Meclis'te ilahı okunmaz" diyerek eleştirmişti. 011

Konuya ilişkin yazılı açıklamda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e "Siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi." sözleriyle yüklendi.

"YANLIŞ TESPİT VE DAYANIKSIZ TEŞHİSLERLE REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın “siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

"AK PARTİ GRUBUNDA SADECE MİLLETİN DİLİ KONUŞULDUĞU İÇİN ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR"

AK Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.



Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun.