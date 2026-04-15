Abdulkadir Uraloğlu: Hürmüz'den 8 gemiyi çıkarma çalışmalarımız sürüyor

ABD ile İran arasında geçici bir ateşkes imzalandı.

2 haftalık geçici ateşkes için ilk görüşmeler Pakistan'da yapıldı ancak sonuç çıkmadı.

Pakistan'daki görüşmelerden sonuç çıkmazken, İran cephesi ise Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor.

ABD tarafından da abluka altına alınan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerin durumunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı.

Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuştu ve şöyle dedi;

"3 GEMİYİ ÇIKARDIK"

"Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok.

"8 GEMİNİN ÇIKMA TALEBİ VAR"

Geri kalan 8 gemimizin çıkarma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüyoruz, inşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz."

HAKAN FİDAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşan Bakan Fidan, "Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız devam ediyor." dedi.

15 TÜRK SAHİPLİ GEMİ HÜRMÜZ'DE BEKLİYORDU

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı çevresinde 15 Türk sahipli gemi bulunuyordu.

Güvenlik endişeleri ve geçiş kısıtlamaları sebebiyle gemiler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

'Ocean Thunder' isimli Türk sahipli gemi, Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den ayrıldı.