Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya düzenlemesini anlattı

NTV’de "Son Durum" programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Adalet Bakanı Gürlek, "Uygulamadan geldiğim için yargının sorunlarını biliyorum, o yüzden hemen uygulamaya geçtim." diyerek, sosyal medya düzenlemesinin iki aşamadan oluştuğunu söyledi.

"15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 yaşından küçükler için bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın da anonim hesaplara yönelik bir çalışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Akın Gürlek, kendisiyle yapılan röportajda infaz kanunu ve terörle mücadeleyle ilgili bir yeni kanun çıkabileceğini belirterek sosyal medya düzenlemesi hakkında şu sözleri sarf etti:

"SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLARI KAPATACAĞIZ"

Sosyal medyada sahte hesapları kapatacağız, anonim hesap açıklayacak. Nasıl bir banka hesabına girdiğinizde Ahmet Karpat mı olduğunu belli oluyor, burada da böyle olacak. 'Kişisel bilgilerim onların eline mi geçecek' gibi bir tereddüt var. Ama öyle bir şey yok. Kullanıcının sosyal hesaba girmesi için doğrulama hesabı kullanacak.



Sosyal medya hesabı açılmasında 15 yaş kriteri getireceğiz. 15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

"AVUKATLAR KURYE OLARAK KULLANILIYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların sosyal haklarından, avukatların cezaevi görüşmelerine kadar pek çok konuya parmak bastı ve avukatların kurye olarak kullanıldığına dikkati geçti.

"12. YARGI PAKETİ İÇİN ÖZEL EKİP KURDUM"

Heyetlerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır. Özel bir ekip kurdum, çok kısa sürede 12. yargı paketine alacağız." dedi.

AKIN GÜRLEK'İN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

-İnfaz kanunu ve terörle mücadeleyle ilgili bir yeni kanun çıkabilir.

-Süreç komisyonu raporunda umut hakkı ifadesi yok.

-HSK’da değişiklik olmayacak, üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz.

-Terörsüz Türkiye sürecinde güzel gidiyor, meyvelerini toplamaya başladık. Yasal düzenleme yetkisi TBMM'de. Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgür bir düzenleme olmayacak.

-Örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım.

-Yasal düzenlemeden FETÖ ve DEAŞ’ın yararlanmaması gerekiyor.

-Çocukları kullanan çete üyelerinin cezaları artırılacak. Yeni infaz düzenlemesi yapılacak

-Yasa dışı bahis kolay para tuzağı ile ilgili yeni düzenlemeler yolda.

-Futbolun temiz olması lazım, şike ile ilgili mücadelede özel ekip kuracağız.