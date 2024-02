Adem Metan, ANKA-3'ün ilk uçuş anlarını paylaştı: Kanatları güven olsun ANKA-3'ün ilk uçuşunu kontrol odasında takip eden Adem Metan ve ekibinin, o anlarda yaşanan heyecan ve coşku dolu anlardan oluşturduğu klibi beğeni topladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin insansız hava araçları üretimindeki mahareti tüm dünyanın kabul ettiği bir konu oldu.

Hem ülke güvenliğine hem de ekonomiye katkısı olan bu alanda her gün yeni bir icat, yeni bir test, yeni bir üretim haberi çıkıyor.

Son olarak bu güçlü Türk hava gücüne TUSAŞ bir halka daha ekledi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı, 28 Aralık'ta pistten teker kesti.

O gün ANKA'yı gök yüzünde görenler heyecanlanırken, o anlarda Adem Metan ekibiyle ANKA'nın kontrol odasındaydı.

Kontrol odasındaki heyecanı paylaştı

O anlarda yaşanan heyecanı ve başarı sonrası gelen büyük coşkuyu görüntüleyen Metan, bugün o görüntüleri paylaştı.

"İlk uçuşa şahitlik ettik"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metan, "ANKA III... İlk uçuşa şahitlik ettik. Ekibimizin hazırladığı bu özel anın videosu ekte. Menzili uzun, kanatları güven olsun." ifadelerini kullandı.

Metan'ın videosu beğeni topladı.

ANKA'nın özellikleri

Türk savunma sanayisinde önemli bir yer tutması beklenen ANKA-3 için TUSAŞ'ın resmi sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:

ANKA-3 İHA jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemidir.

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevin yerine getirebilecektir.

Taşıyabileceği mühimmatlar

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecektir.

Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

ANKA ve AKSUNGUR İHA’da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edilmiştir.

Bu kapsamda ANKA-3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecektir.

Böylelikle bu üç sistemin ortak görevlerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak kullanımının da önü açılmıştır. ANKA-3 sisteminde düşük by-pass’lı Turbofan motor kullanılmaktadır.

Teknik özellikleri

İrtifa: 40.000ft

Azami Hız: 0.7 Mach

Faydalı Yük: 1200 kg

Uçuş Süresi: 10 saat