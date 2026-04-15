AK Parti duyurdu: Gerçek hobi bahçeleriyle villalar ayırt edilecek

AK Parti kaynakları, önümüzdeki dönemin yasama takvimine ve üzerinde çalışılan yeni kanun tekliflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul gündemine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, Hobi Bahçeleri Kanun Teklifi'nden sonra Genel Kurul'da site aidatları teklifi görüşülecek.

GÜNDEM YOĞUN

Mayıs ayında site aidatlarında yapılacak güncellemeler öncesinde, site aidatı teklifinin kanunlaştırılması isteniyor.

"GIDA FİYATLARINDA 'HAL' AŞAMASINA KONTROL DÜŞÜNÜYORUZ"

AK Parti kaynakları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırlığını yaptığı yeni bir yasal düzenlemeyle sebze-meyve toptan hal fiyatlarına müdahale edebileceklerini kaydetti.

TBMM gündemindeki tarımı koruma amaçlı düzenlemeyi hobi bahçeleriyle tartışmamak gerektiğini belirten kaynaklar, mutlaka tarımı ve tarım arazilerini koruma ihtiyacını görmek gerektiğini vurguladı.

Yeni Hal Yasası Teklifi şeklindeki düzenleme hazırlığı olduğunu belirten kaynaklar, "İran'daki gelişmeler tarımda planlama önemini gösteriyor. Enflasyon fiyatı üzerindeki gıda fiyatlarındaki artışa fahiş fiyatlar diyeceğiz. Toptan alıcı ile satıcı çiftçi arasındaki gıda ticareti sözleşmeli ve Bakanlığımızca sıkı kontrolünde olacak. Antalya, Manisa gibi üretim bölgelerindeki üretimlerde belirli gıda ürünlerinde artışlar olduğunda üretim potansiyelini harekete geçirmeliyiz. Tarımda üretim çeşitliliği sağlamalıyız." dedi.

HOBİ BAHÇELERİ İLE VİLLALAR AYIRT EDİLECEK

Tarım arazilerinin korunması amacıyla hobi bahçelerine yönelik denetimler sıkılaştırılıyor.

Gerçek tarımsal faaliyet yürüten vatandaşlara izin başvuru yaptıktan sonra izin verilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, tarım arazisi üzerine inşa edilen havuzlu villa ve ticari yapılaşmalara geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Bu kapsamda Tarım, Çevre ve İçişleri Bakanlıklarından oluşan üçlü bir komisyonun kurulduğu, özellikle büyükşehir çevresindeki tarım alanlarının titizlikle korunacağı ifade edildi.

Kaynaklar, uygulamada gerçek hobi bahçesi ile villaları ayırt edecek düzenleme yapacaklarını da kaydetti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten kaynaklar, bu alanda zorlu bir süreçten geçilmesine rağmen kısa sürede büyük mesafe katedildiğini bildirdi.

CHP'DE 'MUTLAK BUTLAN'

Öte yandan, CHP içindeki "mutlak butlan" tartışmalarına değinen AK Parti kaynakları, konunun tamamen CHP'nin iç gündemi olduğunu ve AK Parti olarak bu tartışmalarla ilgilenmediklerini ifade etti.

GENÇ İSTİHDAM PAKETİ

İmalat sektörünü odağa alan yeni bir "Genç İstihdam Paketi" üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, genç istihdamını artırmak amacıyla asgari ücretin belirli bir döneminin devlet tarafından karşılanması formülü üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda "18 ay boyunca asgari ücretin yarısı" veya "6 ay boyunca tamamının karşılanması" seçenekleri değerlendiriliyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan ve 4-5 maddeden oluşan düzenlemenin yeni yargı paketine girmesi bekleniyor.

Cezai yaptırımların yanı sıra; Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sağlık bakanlıklarının koordinasyonunda entegre bir sistem kurulacak.

Sistemin odağında, suça yönelimin ilk sinyali olarak kabul edilen "okula devamsızlık" verileri yer alacak.



