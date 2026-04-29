Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kişi

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun dosyası yeniden açıldı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar ile vatandaşların desteğini ve sevgisini kazanan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara ilişkin özel bir birim kurulduğunu söylemişti.

Bu kapsamda da yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında dönemin Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olan ve ABD'ye kaçan Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Bakan Gürlek, bir kez daha Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş soruşturmasına değindi.

Bakan Gürlek şöyle dedi;

"ROJİN'İN TELEFONU İÇİN EKİP KURULDU"

"Rojin Kabaiş dosyasında yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir.

"UMUT ALTAŞ ÖNEMLİ"

"Gülistan Doku gerçekten toplumda hassasiyet oluşturan bir olaydı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kurduk. Burada bir başka ve yeteri kadar tetkik hakimi arkadaşlarımız var. 632 dosya ilk derece mahkemelerinden, aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik.

Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor. Burada illa 'Bu dosya açılacak, bir fail bulunacak' diye bir şey yok. Gülistan Doku ile ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardık.

Yeni yazışmalar çıktı, babasıyla WhatsApp yazışmaları çıktı. Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz.

Çocukların, cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Onların fikir ve önerilerini aldık. İnşallah bu konuda çalışmamız devam ediyor

"ALTAŞ OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ"

Bunun iadesini istiyoruz. ABD yetkili makamlarıyla işin önemine binaen hassasiyeti de süreci de ilettik. İnşallah iadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de yurt dışına kaçıyor.

Soruşturma devam ediyor, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımız devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız da özellikle Vali Bey'le ilgili süreci takip ediyor.

BABA OĞLUNU SAVUNMUŞTU

Gizli tanık "Şubat", Sonel'in Altaş'la birlikte genç kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Baba Celal Altaş'sa Umut'un olaya karışmadığını, ancak bir şeylere şahit olduğunu savundu.

Baba, "Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakim veya yardımım yoktur. Umut’la defalarca görüştüm, 'Tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde 'Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum." demişti.

Başka bir konuşmada ise "Bana para gönderin, ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım' dedi. Neden tehdit edildiğini anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.