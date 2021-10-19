Euro
10.8886
0.35%
Dolar
9.3559
0.27%
Altın
532.17
0.45%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
578.326
0.16%
EXEN Coin
20.64
3.09%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ankara'da karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı

    Polatlı ilçesinde bir vatandaşa karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 04:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde feci bir olay yaşandı.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz plaka ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek istediği esnada A.K.ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.K., savruldu.

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri A.K.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

    Polis ekipleri kazaya karışan aracı yakalamak için çalışmalara başlarken, kazada ağır yaralanan A.K.' nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Ankara da karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir