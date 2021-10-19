Ankara'da karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı

Polatlı ilçesinde bir vatandaşa karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz plaka ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek istediği esnada A.K.ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.K., savruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri A.K.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazaya karışan aracı yakalamak için çalışmalara başlarken, kazada ağır yaralanan A.K.' nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.