Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Zincirlikuyu'da avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüpheliler S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti.

KAÇTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi.

Araç üzerinde inceleme başlatılırken taksiyi takibe alan ekipler, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu.

Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, yakalandı.

JANDARMA YAKALADI

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S de gözaltına alındı.

Derinleşen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.