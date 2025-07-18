Ayşe Barım tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım, ciddi sağlık sorunları gerekçesiyle, tahliye talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, müvekkilinin cezaevi koşullarında sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirtti.

SAĞLIK SORUNLARI VE TAHLİYE TALEBİ

Barım'ın avukatları, müvekkillerinin cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini vurguluyor.

Hastane tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde hazırlanan sağlık raporunda, Barım'ın beyninde anevrizma ve kalbinde hipertrofik kardiyomiyopati, asimetrik septal hipertrofi, ileri mitral ve triküspit yetmezlik, kalp kapaklarında kaçak ve ritim bozukluğu gibi toplam 6 ciddi kalp rahatsızlığı bulunduğu belgelendi.

"CEZAEVİ KOŞULLARINDA KALMASI HAYATİ RİSK TAŞIYOR"

Raporda, kalıcı kalp pili takılmaması durumunda Barım'ın ani ölüm riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

Avukat Deniz Ketenci, Barım'ın cezaevinde defalarca bayıldığını ve sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade ederek, "Ayşe'nin cezaevi koşullarında kalması hayati risk taşıyor. Kalp pili takılması gerekiyor ve doktorlar durumun kalp nakline kadar gidebileceğini söylüyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Barım, 24 Ocak 2025 tarihinde, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 27 Ocak 2025'te 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.