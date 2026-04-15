Bakan Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturması: Savcılar, şahısların mesleğine bakmaz

Yargı alanında göreve gelir gelmez önemli değişimlere imza atan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12’nci Yargı Paketi kapsamında yürütülen hazırlıklara ve Gülistan Doku davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Gülistan Doku dosyasına ilişkin değerlendirmede bulunan Gürlek, soruşturmanın bakanlık talimatıyla yürütülmediğini ifade etti.

Olayın 2020 yılında gerçekleştiğini ve sürecin tamamen başsavcılık tarafından yürütüldüğünü belirten Gürlek, “vicdanları tatmin etmeyen bir olay” olduğunu söyledi.

"SAVCI SUÇ VAR MI YOK MU, BUNA BAKAR"

Gürlek, soruşturmada bazı güçlü şüphelerin bulunduğunu ancak tüm işlemlerin yargı makamlarınca yürütüldüğünü vurguladı; bakanlığın doğrudan müdahalesinin söz konusu olmadığını belirterek sürecin hukuki çerçevede devam ettiğini ifade etti:

Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhule alınmıştı. Başsavcımız bana geldi, bizim takdir hakkımız yok, başsavcılık yürütüyor. Başsavcımız delilleri topladığını söyledi. Yoğun şüpheler var. Bir kız çocuğunun öldürülüp öldürülmediği de belli değil. Başsavcımız çok ince çalıştı, gerekenler yapıldı. Kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Şu anda soruşturma devam ediyor, gözaltında kişiler var. Muhtemelen deliller toplanma aşamasında. Bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme veya talimat verme yetkimiz yok. Bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli. Şahıslar önemli değildir, suç var mıdır, yok mudur, şüpheli var mıdır yok mudur, görevi önemli değildir. Savcılar buna bakmaz zaten.

VALİNİN OĞLU VE KORUMASI DA GÖZALTINDA

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 6 yıl sonra Tunceli Eski Valisi Tuncay Sonel'in oğlu ve koruması dahil 13 kişinin gözaltına alınması dikkat çekti.

Yeniden hareketlenen dosya, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"YARGI SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRILACAK ADIMLAR GELİYOR"

Bakan Gürlek, mevcut sistemde tespit edilen gecikmelerin giderilmesi için yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu vurguladı. Çalışmaların temel amacının yargıda etkinlik ve hızın artırılması olduğu belirtildi.

YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR

Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Bu kapsamda 81 il başsavcılığına özel bir genelge gönderildiğini belirten Gürlek, mücadelede “kararlılık” vurgusu yaptı.

“Sonuna kadar gidilmesini istiyoruz.” ifadesini kullanan Gürlek, bu alandaki soruşturmaların sıkı şekilde yürütüldüğünü aktardı.