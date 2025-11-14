Bakan Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi açıklaması: Başvuru sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, TOKİ’nin 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular sürüyor.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık’ta sonlanacak.

"YAKLAŞIK 3 MİLYON BAŞVURU OLDU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başlayan başvurularla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınında konuşan Kurum şunları kaydetti:

"Açıkladığımız gün itibarıyla milletimiz bu projeyi benimsedi. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız aidatın da altında bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz. Bu örnek bir proje olsun istiyoruz. Deprem gerçeğini görüyor, bunu bertaraf edecek sağlam, yaşanabilir kentleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut yaptık, alnımızın akıyla teslim ettik. Deprem bölgesinde 500 bin konut projesini eş zamanlı yürütüyoruz, 350 binini yarın teslim ediyoruz. Dolayısıyla aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim referansımız belli, milletimiz. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, ne söylediysek gerçekleştireceğimizi çok iyi biliyor. O yüzden 81 ilde bu projeyi gerçekleştiriyoruz."

Bakan Kurum, İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa ettiklerini belirterek “Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız” dedi.

"VATANDAŞIMIZ PROJEMİZE İLGİ GÖSTERDİ"

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, engellilere, gençlere, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere kontenjanlar ayırdıklarını ifade eden Kurum, "Biz istiyoruz ki asgari ücret alan evi olmayan bir ailemiz ev sahibi olsun. Vatandaşımız projemize ilgi gösterdi, biz de o teveccühü boşa çıkarmayacak adımlarımızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ilk teslimlerin deprem bölgesine olacağının müjdesini vererek, "Deprem bölgesinde ev sahibi olmayan kiracı ailelerimiz de ev sahibi olsun istiyoruz. Tahminim deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde yaparız. Genel olarak 2027 Mart itibarıyla başlatacağız." dedi.

SINDIRGI MERKEZLİ DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ilk depremin hemen ardından bölgede çalışmalara başladıklarını anlatan Kurum şunları dedi:

"Sındırgı'da 22 bin 600 binada inceleme yaptık. Hem bir önceki depremde hem bir sonraki yaşadığımız depremde tek tek binalarımızı inceledik. Hatta ilk deprem sonrası bizim tespitlerimiz neticesinde boşalttığımız binalar oldu. Ağır hasar verdiğimiz, orta hasar verdiğimiz, 'burada oturulamaz' dediğimiz binalarımız oldu. İkinci depremde de bu binalardan bir tanesi yıkıldı. Yani Allah göstermesin büyük bir felakete de sebebiyet verebilirdi. Hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu bile kalamadan bu süreci yürüttük."

"24 BİNANIN 3'Ü HARİÇ 21 BİNANIN RİSKLİ OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Bölgede depremin hemen ardından 542 konutun inşasına başlandığını belirten Kurum, şu anda bu rakamın 862'ye yükseldiğini, eş zamanlı olarak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gebze'de yaşanan bina çökmesi olayına da değinen Kurum, bölgede 6 bin binada inceleme yapıldığını, 24 binanın boşaltıldığını söyledi. Kurum şu cümleleri kurdu:

"24 binanın 3'ü hariç 21 binanın riskli olduğunu tespit ettik. Bu riskte işte yapım yılı, yapım tekniği ve o binanın yaşamış olduğu süreçler dikkate alındığında orada bir kentsel dönüşüm projesi yapalım istiyoruz. Vatandaşımıza bu konuyu söyledik. Eğer binalarımız riskli çıkarsa burada vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden onlara taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle burada örnek bir dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın kılına zarar gelmesin."

AİDATLARLA İLGİLİ ANLAŞMAZLIKLAR

Bakan Kurum, aidatlarla ilgili site yönetimi ve sakinler arasındaki anlaşmazlıkları yönetim firmalarını denetleyerek çözmeyi planladıklarını ifade etti.

Kurum, şöyle dedi: