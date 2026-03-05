Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor: Doğuda kar devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre (MGM), Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında veya altında seyredecek.

Batı bölgelerde kısmi artış gözlenirken iç ve doğu kesimlerde daha soğuk hava hakim olacak.

Yağışlar özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam edecek.

DOĞUDA KAR DEVAM EDİYOR

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor.

Batı bölgelerde daha az yağışlı, yer yer güneşli aralıklar görülüyor.

Sıcaklıklar batıda 10-15, doğuda 0-5 derece civarında seyrediyor, yüksek kesimlerde sıfırın altında değerler mevcut.

SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR

Cuma günü yağışlı havanın doğuya doğru kayması, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İç kesimlerde soğuk havanın devam edeceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde sıcaklığın hafif şekilde yükseleceği tahmin ediliyor.

Birçok noktada sıcaklıkların sıfırın altına ineceği, don riskinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

BATIDA BAHAR HAVASI HİSSEDİLECEK

Cumartesi günü yağışların azalması ancak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel kar yağışının sürmesi bekleniyor.

Batı ve güneybatı bölgelerde daha açık ve ılıman bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda mevsim normalleri civarına yaklaşacağı, doğuda ise hala düşük seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE SICAKLIKLAR NORMALİN ALTINDA

Pazar günü hava sıcaklıklarında batıdan başlayarak belirgin bir artış bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli ve ılıman geçeceği, sıcaklıkların 15-20 derece bandına yükseleceği öngörülüyor.

İç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyreden soğuk havanın devam edeceği, yer yer kar yağışı ihtimalinin süreceği tahmin ediliyor.

HAVA ISISI ARTIŞA GEÇİYOR

Pazartesi günü genel olarak batı ve güney kesimlerde güneşli havanın etkili olması, doğu bölgelerde parçalı bulutlu ve soğuk havanın devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde sıcaklık artışının hissedileceği, ancak iç ve doğu kesimlerde normallerin altında kalacağı öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

5 Mart Perşembe:

6 Mart Cuma:

7 Mart Cumartesi:

8 Mart Pazar:

9 Mart Pazartesi: