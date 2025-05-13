Bakanlar terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

AA

Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen gelişme yaşandı.

PKK, 12. Kongresi'nin sonuç bildirisini yayımlayarak kendisini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

BAKAN KACIR: BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMA ZAMANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Devlet Bahçeli'nin desteği ve kararlı duruşuyla hayata geçen "Terörsüz Türkiye"nin, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Bu sürecin başarıyla tamamlanmasının Türkiye'nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracağını vurgulayan Kacır, "Bu süreç sadece ülkemiz için bir kazanım değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi fırsat niteliğinde. Şimdi 86 milyon hep birlikte, tek yürek, omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN YUMAKLI: 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VİZYONU, AYRIMCILIĞIN DEĞİL, BİRLİĞİN SESİ OLARAK SOMUT İRADEYE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da teröre karşı verilen kararlı mücadelenin sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal huzuru, kalkınmayı ve kardeşliği esas alan güçlü devlet politikası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli duruşuyla ortaya konan 'Terörsüz Türkiye' vizyonu, ayrımcılığın değil, birliğin sesi olarak somut iradeye dönüşmüştür. Terör örgütünün kendini feshedip silah bırakması, yalnızca terör yapısının sonu değil, annelerin gözyaşının dinmesi, gençlerin geleceğe umutla bakması ve kardeşliğin yeniden filizlenmesidir. Terörle mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

"TÜM ALANLARDA KALKINMA HAMLEMİZİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Bahçeli'nin tarihi duruşuyla ortaya konan iradenin, "Terörsüz Türkiye" idealini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu sürecin Türkiye'ye kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırdığını, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletin topyekun dayanışmasının pekiştiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil, üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni pazarlar açacak, küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirecek ve turizmden kültüre tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, barışın sunduğu bu büyük imkanı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum."

BAKAN URALOĞLU: ŞİMDİ TERÖRÜN DEĞİL, BARIŞIN SESİ YÜKSELECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da şunları paylaştı:

"Terörsüz Türkiye artık hayal değil, ortak irademizle inşa edilen güçlü bir gerçekliğe dönüşüyor. Cumhur İttifakı olarak bu tarihi süreci samimiyetle ve titizlikle yönetiyoruz. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla bu yeni dönemde enerjimizi çatışmaya değil, daha fazla kalkınmaya, büyümeye, yatırıma harcayacağız, kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız. Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak."

"BU SÜREÇ YALNIZCA GÜVENLİK MÜCADELESİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA TOPLUMSAL BARIŞ VE KARDEŞLİK PROJESİDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yarım asra yakın süredir devam eden ayrılıkçı terörle mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşu, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi somutlaştıran kararlı bir birliktelik ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonucu terörün sona erdirilmesinin, Türkiye Yüzyılı için kritik eşik olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu süreç yalnızca güvenlik mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir. Devletimizin kapsayıcı ve kararlı politikaları, milletimizin topyekun birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bu tarihi dönüm noktasında 'Terörsüz Türkiye' artık hedef değil, bir gerçektir. Ve bu gerçek, güçlü iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye'nin zaferidir. Terörle mücadele sürecinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı iletiyorum."

BAKAN ERSOY: BÜYÜME VE REFAH YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da barış ve istikrar ortamının güçlenmesiyle Türkiye'nin kültürden turizme, üretimden kalkınmaya her alanda daha güçlü geleceğe yürüdüğünü vurguladı.

Güvenin ve huzurun sağlandığı bir iklimde, kadim kültürü ve eşsiz turizm potansiyelini daha etkin şekilde dünyaya tanıtacaklarını, yeni yatırımlarla kalkınma hamlelerini hızlandıracaklarını belirten Ersoy, "Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin, tüm kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirerek büyüme ve refah yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

"BU KADİM TOPRAKLAR, HUZURUN, İSTİKRARIN MERKEZİ OLACAK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Terörsüz Türkiye"nin yalnızca güvenlik hedefi değil, çocukların huzurla büyüyeceği, gençlerin yarınlara umutla bakacağı toplumsal ideal olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecek bu süreci büyük kararlılıkla destekliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ile milli birliğimiz, kader ortaklığımız, kardeşliğimiz, huzurumuz ve en mühimi yarınlarımız olan çocuklarımız kazanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin birleştirici gücüyle, farklılıkları kucaklayan doğasıyla ve herkesi aynı çatı altında buluşturan yapısıyla önyargılardan uzak, karşılıklı anlayışı artıran ve toplumsal uyumu güçlendiren çalışmalarımızı evlatlarımızın daha güzel yarınları için sürdürmeye devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye'de eğitimle perçinlenen birlik ve beraberliğimizin daim olmasını canıgönülden diliyorum."

BAKAN MEMİŞOĞLU: RABB'İM BU TARİHİ GÜNLERDE BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM KILSIN

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kökenleri, kültürleri, inançları farklı olsa da herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğu vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve Bahçeli'nin kararlı duruşuyla "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli eşiği aştıklarını dile getiren Memişoğlu, "Rabb'im bu tarihi günlerde birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Terörle mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Bu kadim topraklar, bölgesinde ve dünyada huzurun, istikrarın merkezi olacak." paylaşımında bulundu.

BAKAN KURUM: KRİTİK BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık." sözlerini paylaştı.